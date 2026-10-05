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Восемь из 20 крупнейших банков повысили ставки

Восемь из 20 крупнейших банков повысили ставки

В июле — сентябре средние ставки по вкладам в 20 крупнейших российских банках выросли на всех сроках от трёх месяцев до трёх лет, сообщают «Финуслуги».

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