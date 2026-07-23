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Новости Липецка

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Липецкий суд приговорил мужчину к 20 годам за убийство сотрудника военной полиции

Липецкий суд приговорил мужчину к 20 годам за убийство сотрудника военной полиции

Липецкий областной суд вынес приговор 63-летнему мужчине, которого обвиняли в убийстве сотрудника военной полиции, незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, а также угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

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