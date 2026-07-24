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ТВЦ

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Появились подробности ДТП с участием такси и электросамоката в Москве

Массовая авария с автомобилем такси и электросамокатом произошла накануне вечером на востоке Москвы. Машина такси, двигаясь по Щербаковской улице, выполнила резкий манёвр, ударилась в припаркованную легковушку и, задев ещё и трамвай, влетела в тротуар.

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