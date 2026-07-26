Казахстанның Петропавловск шәһәрендә Габдулла Тукайга бюст ачтылар

Тантаналы чарада Татарстан Республикасы Рәисе Рөстәм Миңнеханов, Төньяк Казахстан өлкәсе акимы Гауез Нурмухамбетов, Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының Милли Шура рәисе Васил Шәйхразыев, Казахстан Республикасы өлкәләреннән җыелган татар оешмалары җитәкчеләре һәм башка рәсми затлар катнашты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии