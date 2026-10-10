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Кожевников о Тамбиеве: «Динамо» стало похоже больше на «Адмирал». У него все время кто-то виноват: то погода, то клюшки не те. Что было с Кудашовым и что сейчас – земля и небо»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал работу главного тренера «Динамо» Леонида Тамбиева.

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