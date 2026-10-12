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ИА Регнум

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Песков: Кремль проинформирует, когда будет что сказать по энергетическому перемирию

Песков: Кремль проинформирует, когда будет что сказать по энергетическому перемирию

Кремлю нечего сказать по энергетическому перемирию, контакты по этой теме продолжаются, заявил 12 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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