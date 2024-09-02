Путин летит в Монголию и почему нам так сильно важна эта страна, чтобы победить

Геннадий Свешников

Так почему и называют этот край монголо-татарским,от ханты-ненецкого до уйгурского и обычаи одни и те жи.Юрта ,стада оленей и лошадей,как и еда-кумыс и мясо.Одни реки текут на северо-восток в Байкал,а другие на юго-запад и заканчиваются на Арале и Каспие.Вокруг проги Памира и Тянь-Шаня.Всё добро мелкоземельное, несётся в низ к подножию,а тяжелее остаётся на месте.