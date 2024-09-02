Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Путин летит в Монголию и почему нам так сильно важна эта страна, чтобы победить

Путин летит в Монголию и почему нам так сильно важна эта страна, чтобы победить

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  У нас в России очень немногие понимают, что такое Монголия и зачем она вообще нам нужна.

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Комментарии
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Надежда Кувыкина
Логично.
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14 час.
Геннадий Свешников
Так почему и называют этот край монголо-татарским,от ханты-ненецкого до уйгурского и обычаи одни  и те жи.Юрта ,стада оленей и лошадей,как и еда-кумыс и мясо.Одни реки текут на северо-восток в Байкал,а другие на юго-запад и заканчиваются на Арале и  Каспие.Вокруг проги Памира и Тянь-Шаня.Всё добро мелкоземельное, несётся в низ к подножию,а тяжелее остаётся на месте.
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14 час.
W
Walery
Ерунда все это... = Штаты уже забрали литиевые и других РЗМ месторождения в Кустанайской области Казахстана. При том там уже готовая структура их разработок.
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14 час.

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