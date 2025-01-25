«Пашинян - умный мужик, просто увлекся политическими играми»: после знаковой встречи глав МИД России и Армении Еревану дали время на размышление, а Москва - паузу

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Комментарии
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Андрей Шурканцев
Задумаешься тут, глядя на протянутую руку...
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2 час.
Семен Демин
Не нужны России такие &quot;друзья&quot;. Наши солдаты охранют границу Армении, а армяне торгуют нашим золотом. Хорошо сотрудничество!
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2 час.
HotRS
В аэропорту уже не охраняют. С 1 января российских пограничников нет на армяно-иранской границе. Осталась только турецкая и часть грузинской границы. Что касается золота, то в условиях санкций это оптимальный вариант.
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1 час.

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