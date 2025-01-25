«Пашинян - умный мужик, просто увлекся политическими играми»: после знаковой встречи глав МИД России и Армении Еревану дали время на размышление, а Москва - паузу

Не нужны России такие "друзья". Наши солдаты охранют границу Армении, а армяне торгуют нашим золотом. Хорошо сотрудничество!

HotRS

В аэропорту уже не охраняют. С 1 января российских пограничников нет на армяно-иранской границе. Осталась только турецкая и часть грузинской границы. Что касается золота, то в условиях санкций это оптимальный вариант.