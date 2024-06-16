Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 735 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Аленов
    Зачем печатать бред этой аферистки!"И наступят совет...
  • Сергей Новиков
    Глоба что там употребляет. Закончится. Как бы новую мобиловку не объявили. Какие переговоры и с кем. Зеля будет воева..."И наступят совет...
  • Надежда Петракова (не хочу)
    бла....бла...и не более того"И наступят совет...

Всё просто (18+)

Всё просто (18+)

Главная несправедливость этого конфликта - это то, что вонючие русофобские пидоры сидят в тылу.Дикий, Арестович, Портников, Ляшко (кстати, где он?), Подоляк, Безуглая и прочие ублюдки, призывающие к войне "до последнего украинца" - они к фронту даже близко не приближаются.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх