Всё просто (18+)

Главная несправедливость этого конфликта - это то, что вонючие русофобские пидоры сидят в тылу.Дикий, Арестович, Портников, Ляшко (кстати, где он?), Подоляк, Безуглая и прочие ублюдки, призывающие к войне "до последнего украинца" - они к фронту даже близко не приближаются.
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