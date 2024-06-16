Всё просто (18+)

Главная несправедливость этого конфликта - это то, что вонючие русофобские пидоры сидят в тылу.Дикий, Арестович, Портников, Ляшко (кстати, где он?), Подоляк, Безуглая и прочие ублюдки, призывающие к войне "до последнего украинца" - они к фронту даже близко не приближаются.