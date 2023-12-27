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В среду небо над Петербургом затянет облаками и будет идти небольшой снег

В среду небо над Петербургом затянет облаками и будет идти небольшой снег

Как сообщил синоптик Михаил Леус в Telegram-канале "Погода от шефа", в среду, 27 декабря, Петербург окажется под влиянием периферии теряющего силы циклона, накрывшего практически всю северную половину Европейской России.

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