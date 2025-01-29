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Тебас о Мбаппе: «Он принесет великую славу «Реалу» и всему испанскому футболу. Я говорил это, когда все его убивали»

«Я скажу то, что говорил, когда вы все его убивали – этот игрок не забыл, как играть в футбол, и он принесет дни великой славы «Реалу» и испанскому футболу.

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