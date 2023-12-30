Немецкая сеть бюджетных супермаркетов LiDL сняла прям-таки огненную рекламу.Помните, либерасты рассказывали о том, как богатые немецкие пенсионеры разъезжают по всему миру, тратя свои шикарные пенсии?В рекламном отделе LiDL, видимо не в курсе и показали немножко иную жизнь.
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