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Царьград

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Стало известно состояние гендиректора завода по производству дронов после взрыва его авто в Екатеринбурге

Стало известно состояние гендиректора завода по производству дронов после взрыва его авто в Екатеринбурге

Что известно о происшествии к этому часу. В Свердловской области произошло резонансное преступление: в результате взрыва автомобиля тяжелые ранения получил генеральный директор оборонного предприятия "Уралдронзавод" Владимир Ткачук.

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