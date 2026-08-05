Стало известно состояние гендиректора завода по производству дронов после взрыва его авто в Екатеринбурге

Что известно о происшествии к этому часу. В Свердловской области произошло резонансное преступление: в результате взрыва автомобиля тяжелые ранения получил генеральный директор оборонного предприятия "Уралдронзавод" Владимир Ткачук.
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