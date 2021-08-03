Квартирные воры предстанут перед судом за преступления в Иркутске, Ангарске и Шелехове

Следователями следственной части следственного управления межмуниципального управления МВД России «Иркутское» завершено расследование по уголовному делу в отношении трех квартирных воров, которые совершали кражи в Иркутске, Ангарске и Шелехове.
Следователями следственной части следственного управления межмуниципального управления МВД России «Иркутское» завершено расследование по уголовному делу в отношении трех квартирных воров, которые совершали кражи в Иркутске, Ангарске и Шелехове.
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