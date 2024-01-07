Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Как нам подружиться с украинцами после нашей победы

Как нам подружиться с украинцами после нашей победы

Виктор Анисимов  Куда не глянешь в соцсети везде стоит вопрос о том как нам подружиться бы с украинцами после нашей победы.

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Комментарии
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аб
александр беломестных
А нужно?
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2 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Поручите это мне. И не нойте.
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2 час.
Александр Попов
ХОХЛОФАШИСТОВ всех на КОЛЬЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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1 час.

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