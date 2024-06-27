Пляжи Южного берега Крыма снова открыты для купания

Все пляжи Южного берега Крыма открыты. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. Фото: Наталья Сомова«Все пляжи Южного берега Крыма открыты, за небольшим исключением, санаторий «Ай-Петри» по иным причинам ждём решения», — отметила Павленко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии