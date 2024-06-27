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Крымское информационное агентство

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Пляжи Южного берега Крыма снова открыты для купания

Пляжи Южного берега Крыма снова открыты для купания

Все пляжи Южного берега Крыма открыты. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. Фото: Наталья Сомова«Все пляжи Южного берега Крыма открыты, за небольшим исключением, санаторий «Ай-Петри» по иным причинам ждём решения», — отметила Павленко.

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