ИБ-эксперт Бедеров: наушники у Харрис можно замаскировать под что угодно

Кандидат в президенты США Камала Харрис на дебатах со своим оппонентом Дональдом Трампом действительно могли использовать наушники – при желании можно замаскировать под что угодно, а проверять людей такого уровня никто не будет.
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