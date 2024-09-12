ИБ-эксперт Бедеров: наушники у Харрис можно замаскировать под что угодно

Дмитрий Гурин

А проверят и не надо. Можно вспомнить про фильм "Операция "Ы"" и другие приключения Шурика", там "профессор хоть и лопух но аппаратура принеммм....". Было бы веселее чем эти тупые и вялые пикировки........