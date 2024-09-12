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ИБ-эксперт Бедеров: наушники у Харрис можно замаскировать под что угодно

ИБ-эксперт Бедеров: наушники у Харрис можно замаскировать под что угодно

Кандидат в президенты США Камала Харрис на дебатах со своим оппонентом Дональдом Трампом действительно могли использовать наушники – при желании можно замаскировать под что угодно, а проверять людей такого уровня никто не будет.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
А проверят и не надо. Можно вспомнить про фильм &quot;Операция &quot;Ы&quot;&quot; и другие приключения Шурика&quot;, там &quot;профессор хоть и лопух но аппаратура принеммм....&quot;. Было бы веселее чем эти тупые и вялые пикировки........
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