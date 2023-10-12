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Daily Moscow

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  • Ефим Суббота
    Пойседон, например, что бы оправдало своё название.Al-Watan: Израиль...
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Wildberries ввел комиссию 3% от стоимости покупки за оплату с Visa и MasterCard

Wildberries ввел комиссию 3% от стоимости покупки за оплату с Visa и MasterCard

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на директора по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрия Колесникова, российский маркетплейс с 9 октября ввел комиссию за оплату товаров с карт международных платежных систем Visa и MasterCard в размере 3% от стоимости покупки.

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