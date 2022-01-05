Сотрудники МЧС проводят внезапные проверки подразделений РСЧС региона

В целях проверки готовности подразделений РСЧС региона в период новогодних и рождественских праздников сотрудниками Главного управления проводятся внезапные проверки их деятельности.
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