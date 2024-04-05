Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал эпизод со столкновением полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева и голкипера екатеринбургской команды Алексея Мамина в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
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