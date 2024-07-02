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Вести Севастополь

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Погиб мотоциклист и пострадал ребёнок – ДТП на трассе «Таврида – Золотое»

Автоинспекторы проводят проверку по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия в Крыму.Предварительно установлено, что вечером 1 июля на трассе «Таврида — Золотое» 47-летний водитель мотоцикла GEON, двигаясь в направлении села Золотое, превысил скорость, не справился с управлением, в результате чего совершил выезд за пределы проезжей части.

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