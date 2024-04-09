В России разработана система связи для FPV-дронов, которую невозможно заглушить

Команда, занимающаяся разработкой FPV-дрона "Пиранья", представила инновационную мультидиапазонную систему связи, которая оказывается неприступной для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) благодаря возможности переключения не только частот, но и целых диапазонов частот.