В России разработана система связи для FPV-дронов, которую невозможно заглушить

Команда, занимающаяся разработкой FPV-дрона "Пиранья", представила инновационную мультидиапазонную систему связи, которая оказывается неприступной для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) благодаря возможности переключения не только частот, но и целых диапазонов частот.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии