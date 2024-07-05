Производство игристого вина в России за полгода выросло более чем на четверть

По итогам первого полугодия российские виноделы произвели 6,1 млн дал игристого вина. Это на 28,9% больше объема за аналогичный период 2023 года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.
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