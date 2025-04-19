SHAMAN, Мизулина и Дмитриев посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Пасхальную службу в столичном храме Христа Спасителя посетили певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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