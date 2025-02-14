Келлог назвал разрешение украинского конфликта приоритетом для Европы

Долгосрочное урегулирование украинского конфликта должно быть приоритетом для Европы. Об этом 14 февраля заявил в интервью телеканалу Fox Business спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.
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