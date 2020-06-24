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Жан-Мишель Коэн — Диета парижанки

Данная диета – творение известного французского диетолога Жан-Мишель Коэна. Именно она вызвала небывалый фурор и споры вокруг мега-популярной диеты еще… Сообщение Жан-Мишель Коэн — Диета парижанки появились сначала на Похудение онлайн.

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