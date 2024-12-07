Кукмараның дүрт гаиләсе юбилейларын билгеләп үтте

Кукмараның ЗАГС бүлекчәсендә бик матур, тантаналы чара булды. Анда зөбәрҗәт туйларын билгеләп үтүче София һәм Салават Халиковлар, алтын туй ияләре Раузалия һәм Илсур Гариповлар, Лидия һәм Реваль Сираҗиевлар, Гөлзия һәм Минсабит Мингалиевлар чакырылган иде.
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