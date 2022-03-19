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Черчесов о победе «Ференцвароша»: «Хотели забить быстрый гол. Так и получилось»

Станислав Черчесов прокомментировал победу над «Мезекевешдом» (1:0). Главный тренер «Ференцвароша» высказался после матча 25-го тура чемпионата Венгрии.

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