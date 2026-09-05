Представлен магнитный кулер OnePlus для охлаждения смартфонов

Цена новинки в Китае составляет 249 юаней OnePlus начала продажи лимитированного магнитного кулера OnePlus 40W Super Ice Point Magnetic Cooler.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АУ От Балтики до Япо...
- СЗ Поставки машин из...
- СЗ Корейский кроссов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым