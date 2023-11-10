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Не только о футболе

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Поражение «Ливерпуля», баннер против Ротенберга, российские спортивные федерации отозвали иски из CAS, Ефимова хочет замуж, Гальченюк называл себя русским при задержании и другие новости

Поражение «Ливерпуля», баннер против Ротенберга, российские спортивные федерации отозвали иски из CAS, Ефимова хочет замуж, Гальченюк называл себя русским при задержании и другие новости

✔️Шесть команд, которые уже квалифицировались в 1/8 финала Лиги Чемпионов 🇩🇪«Бавария»🇮🇹«Интер»🇩🇪«Лейпциг»🏴«Ман Сити»🇪🇸«Реал Мадрид»🇪🇸«Реал Сосьедад» 1.

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Комментарии
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Максим Комаров
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15 час.
Максим Комаров
Вот так
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15 час.
Максим Комаров
А Ваня загнал Спартаку чемпионский, все просто
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15 час.

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