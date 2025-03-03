Политика как он...
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Политика как она есть

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В Госдуме хотят запретить продажу алкоголя в воскресенье

В Госдуме хотят запретить продажу алкоголя в воскресенье

В России предлагается запретить продажу алкоголя в воскресенье, такой законопроект разработал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

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