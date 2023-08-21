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Идеальный перекус для сердца и сосудов: эти сухофрукты помогут снизить высокое давление

Идеальный перекус для сердца и сосудов: эти сухофрукты помогут снизить высокое давление

Гипертония — болезнь, которая стремительно молодеет. Эксперты Американской кардиологической ассоциации подсчитали, что повышенное артериальное давление встречается у каждого второго взрослого старше 20 лет, причем характерно это для всех стран.

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