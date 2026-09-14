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Царьград

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Focus Taiwan сообщил: Тайбэй завершил испытания MQ-9B 14 сентября

Focus Taiwan сообщил: Тайбэй завершил испытания MQ-9B 14 сентября

На Тайване 14 сентября успешно провели испытания первых двух из четырёх закупленных в США БПЛА MQ-9B SkyGuardian.

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