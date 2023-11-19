Россиянин из-за развода с женой вонзил нож в сердце своим маленьким детям

В Удмуртии 29-летний отец расправился с семилетним сыном и трехлетней дочерью из-за развода с женой. Утром 18 ноября фигурант из-за неприязни к супруге из-за бракоразводного процесса вонзил нож в сердце маленьким детям.
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