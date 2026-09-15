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Царьград

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"Моего ребёнка убил бывший одноклассник": Дело азербайджанского беглеца. Детали раскрыла мама погибшего мальчика

"Моего ребёнка убил бывший одноклассник": Дело азербайджанского беглеца. Детали раскрыла мама погибшего мальчика

Подросток-мигрант оказался серийным убийцей. В ХМАО разыгралась трагедия. Детали раскрыла мама погибшего мальчика: "Моего ребёнка убил бывший одноклассник".

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