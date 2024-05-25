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Максимальный выходной: как многое успеть за короткое путешествие в Тюмень

Максимальный выходной: как многое успеть за короткое путешествие в Тюмень

Тюмень — столица деревень. Местные жители отлично знают эту поговорку. Но если раньше ее обычно использовали в негативном смысле — вот, мол, хоть и город, но всё равно большая деревня со всей ее неустроенностью, — то теперь в этих словах звучит лишь добродушная ирония.

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