Север Столицы
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Север Столицы

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Волонтёры Тимирязевского района отправили бойцам около 25 тонн гуманитарной помощи

Волонтёры Тимирязевского района отправили бойцам около 25 тонн гуманитарной помощи

С начала года активисты объединения «Всё для победы» из Тимирязевского района отправили в зону СВО восемь машин с гуманитарным грузом, общий вес которого превысил шесть тонн.

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