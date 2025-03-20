Финляндия стала самой счастливой страной мира

Финляндия восьмой год подряд признана самой счастливой страной, на втором месте — Дания, третье место заняла Исландия, Россия находится на 66-м месте, Украина — на 111-м, следует из публикации Всемирного доклада о счастье.
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