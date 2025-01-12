В Венесуэле углубится революционное строительство социализма — депутат

Продолжение деятельности Николаса Мадуро в течение нового срока на посту президента Венесуэлы укрепит суверенитет страны и позволит продолжить строительство «коммунального государства» и экономическое восстановление республики, заявил депутат Национальной ассамблеи от Народного электорального движения (MEP) Хильберто Хименес Прието, 12 января сообщает РИА Новости.
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