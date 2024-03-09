Психиатр Либерман заподозрила Байдена в употреблении стимуляторов

Liudmila Kosteley

Подумаешь, месяц и год перепутал. зато число назвал. Да с медицинской точки зрения. его уже и по возрасту нельзя допускать на выборы. Но обстановка такая (и вСША), кто ЗАХОЧЕТ "тащить" такие страны (безумные).Вот у Байдена "за спиной! и сидят, типа Клинтон. Обама итд.Если что, ОНИ не при чём, Дедуля отвечать будет. А его в тюрьму не посадят, и Судить не будут (он скажет ДУХ виноват)