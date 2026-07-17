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Кабмин предложили расширить список осужденных для контрактов с ВС РФ

Кабмин предложили расширить список осужденных для контрактов с ВС РФ

Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект, который существенно расширяет перечень категорий граждан с неснятой или непогашенной судимостью, имеющих право заключать контракты с Вооруженными силами РФ в период мобилизации.

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