Yomiuri: США и Япония намерены усилить оборонное сотрудничество для помощи Киеву

США и Япония планируют укрепить сотрудничество в оборонной сфере, что позволит Вашингтону пополнить собственные запасы, истощенные из-за продолжительной помощи Украины, а также укрепить цепочку поставок оборудования для Киева.
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