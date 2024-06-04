Parents.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Parents.ru

353 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • николай лейчинский
    Кравцова в труселях провести по министерству ... Может тогда для дебила дойдет факт унижения достоинства ?!Юристы прокоммент...
  • Николай Николаевич
    Отменть егэ и позориться не придётся!Юристы прокоммент...
  • Ирина Морозова
    Вам видимо 30 лет. ЕГЭ ввели в 2002 году. Как раз мой сын попал на сдачу ЕГЭ когда его только ввели. Так я Вам скажу,...В Москве школьник...

Зеленые витамины: как выбрать зелень «без химии», и как ее правильно есть

Зеленые витамины: как выбрать зелень «без химии», и как ее правильно есть

Как выбрать зелень без химии и для пользы всей семьи. Покупать свежие ранние зелень и овощи специалисты рекомендуют с утра — в это время их обычно и собирают, а проверять свежесть — по ножкам и хвостикам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх