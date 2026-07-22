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Журнал «Профиль»

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Атаки украинских беспилотников на склады Wildberries: что известно к утру

Ночью 22 июля 2026 года массированным ударам БПЛА подверглись Краснодарский и Ставропольский края. В Краснодаре обломки беспилотника упали на складской комплекс, в результате чего пострадали три человека.

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