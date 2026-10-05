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Красный Север

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На Ямале выросла популяция краснокнижных атлантических моржей

На Ямале выросла популяция краснокнижных атлантических моржей

Популяция краснокнижных атлантических моржей прирастает молодняком. Такие выводы после осенней экспедиции к мысу Тиутей-Сале сделали ямальские ученые, сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов.

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