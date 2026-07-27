Литва обяжет въезжающих граждан РФ и Белоруссии подписывать осуждение СВО

Литовские власти будут требовать от въезжающих в страну для публичных выступлений в сферах образования, культуры и спорта россиян ставить подпись под документом с осуждением действий РФ на Украине, иначе их не пустят в страну.
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