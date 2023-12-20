SHOT: режиссёр Александр Митта утратил трудоспособность из-за ишемического инсульта

Режиссёр Александр Митта перенёс ишемический инсульт. Теперь ему требуется круглосуточный уход.Режиссёр Александр Митта, который был госпитализирован в Москве в ноябре, утратил трудоспособность из-за ишемического инсульта.
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