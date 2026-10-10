От 3D-хирургии до сельских больниц: новые возможности для пациентов.

В российских регионах открываются современные медицинские учреждения и возобновляют работу подразделения поликлиник.
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