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SUSANIN

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Более тысячи жалоб за две недели поступило в Удмуртии на работу «электронного дневника»

Более тысячи жалоб за две недели поступило в Удмуртии на работу «электронного дневника»

 Ижевск. Удмуртия. Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова на аппаратном совещании 12 октября подняла вопрос о работе «электронных дневников» в школах.

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