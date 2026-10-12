Более тысячи жалоб за две недели поступило в Удмуртии на работу «электронного дневника»

Ижевск. Удмуртия. Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова на аппаратном совещании 12 октября подняла вопрос о работе «электронных дневников» в школах.
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