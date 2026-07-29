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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Орлов об Аскарове, Чернышове и Мухамадуллине: «Ребята сильно спрогрессировали за последнее время. Приятно осознавать, что у нас растет такая молодежь»

Защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов высказался об игре Ярослава Аскарова , Игоря Чернышова и  Шакира Мухамадуллина .

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